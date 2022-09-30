"الوطنية للإسكان" توقع 9 اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري ريال

وقعت الشركة الوطنية للإسكان في السعودية، تسع اتفاقيات تصل قيمتها إلى ملياري ريال مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك على هامش معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أقيم في مدينة الرياض، بمشاركة الوطنية للإسكان كراعٍ استراتيجي.

وتهدف الاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين إلى تقديم خدمات إدارة المشاريع والإشراف الهندسي وتنفيذ أعمال التصميم وبناء الوحدات السكنية وتقديم خدمات التقييم، إضافة إلى إدارة بيئة الطباعة والتحكم بالاستهلاك، بما يضمن جودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتأتي هذه الاتفاقيات تباعاً لما وقعته "الوطنية للإسكان" خلال الأسبوع الماضي لتمويل وتطوير محفظة المشاريع بحجم استثمارات يتجاوز 40 مليار ريال، لبناء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة بالمملكة.

يشار إلى أن "الوطنية للإسكان" هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسيد للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة.

وتهدف الشركة إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.