قيمة الصفقات العقارية في السعودية تستقر عند 45 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

أنهت السوق العقارية المحلية في السعودية الربع الثالث من العام الجاري، على ارتفاع سنوي طفيف في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 0.8%، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها خلال الربع الثالث عند 45 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضا ربعيا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 26.2%.

وسجلت انخفاضا سنويا في كل من عدد صفقاتها العقارية وحجم المبيعات بنسبة بلغت 14.4% و14.8% على التوالي، في حين سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الربع الثالث انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 70.8%.

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وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستقرت مع هذا النمو عند مستوى 172.3 مليار ريال، وجاءت النتائج عكسية بالنسبة إلى عدد الصفقات العقارية للفترة نفسها التي سجلت انخفاضا سنويا 17.9%، وسجلت انخفاضا سنويا لحجم المبيعات خلال الفترة نفسها 18.4%، وسجلت انخفاضا سنويا قياسيا لإجمالي مساحة الصفقات العقارية للفترة نفسها، بنسبة وصلت إلى 62.1%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

أما على مستوى قياس أداء السوق العقارية خلال سبتمبر، فقد سجل إجمالي قيمة صفقات السوق ارتفاعا سنويا جيدا بنسبة بلغت 24.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، واستقر إجمالي قيمة الصفقات خلال الشهر عند مستوى 18.4 مليار ريال، فيما جاءت النتائج عكسية على مستوى عدد الصفقات التي سجلت انخفاضا سنويا 8.2%، وسجلت انخفاضا سنويا لحجم مبيعات الشهر نفسه 8.5%، وسجلت انخفاضا سنويا قياسيا في مساحة الصفقات بنسبة وصلت إلى 68.4%.