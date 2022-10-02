"إيجار" يُبرم 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

أبرمت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في السعودية "إيجار"، اليوم، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية.

وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين شبكة إيجار ومنصات (عقار، سمات، شبكة المعرفة العقارية، مجزية، وازي، الرصيص، نفوذ التطوير، هكتار، دلّالي، أساس، عقارز ، أتار كلاود) المرخصة من الهيئة العامة للعقار؛ لتسهّل للمستفيدين رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية.

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وسيتيح هذا التكامل لعملاء المنصات العقارية من الوسطاء العقاريين والمؤجرين والمستأجرين، إضافة للعقارات والوحدات الإيجارية، وتسجيل العقود، ومعرفة حالتها من خلال الربط الإلكتروني بين إيجار والمنصات العقارية؛ وذلك بهدف تيسير ممارسة الأنشطة الإيجارية في قطاع العقار، وفتح منافذ جديدة لتقديم وعرض الخدمات العقارية للقطاع الإيجاري، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص لتفعيل دورها في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي؛ لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته.

وأشار الحماد إلى أن هذا التكامل يدعم المستثمرين في قطاع الحلول العقارية الرقمية، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق متطلبات المستفيدين وزيادة رضاهم، والإسهام في تعزيز الثقة في المعروض الإيجاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تتيح للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتسويق الإعلانات العقارية الحصول على ترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية؛ لتسويق الإعلانات العقارية، من خلال خدمات عقاري بالموقع الإلكتروني للهيئة: rega.gov.sa.