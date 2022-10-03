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الفيدرالي يخمد طفرة العقارات.. أكبر انخفاض لأسعار المنازل منذ 2009

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الفيدرالي يخمد طفرة العقارات.. أكبر انخفاض لأسعار المنازل منذ 2009

بدأت سوق الإسكان تفقد قوتها بسرعة مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري

دبي - العربية.نت

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اتخذت أسعار المنازل في الولايات المتحدة منعطفًا شهدت فيه أكبر انخفاض شهري منذ العام 2009.

تراجع متوسط ​​أسعار المنازل بنسبة 0.98٪ في أغسطس عن الشهر السابق، بعد انخفاض بنسبة 1.05٪ في يوليو، بحسب ما أفاد به مزود بيانات الرهن العقاري Black Knight في تقرير اليوم الاثنين. وتمثل الفترتان أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2009.

قال بن جرابوسكي، رئيس شركة Black Knight Data and Analytics: "يمثلان معًا شهرين متتاليين من التراجعات الكبيرة بعد أكثر من عامين من النمو القياسي".

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وبدأت سوق الإسكان تفقد قوتها بسرعة مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما دفع القدرة على تحمل التكاليف إلى أدنى مستوى منذ الثمانينيات. ويسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح التضخم، الأمر الذي ألقى بالمياه الباردة على طفرة العقارات في الولايات المتحدة.

وبينما تنخفض الأسعار على أساس شهري، لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام مع قوة الشراء. وارتفعت القيم بنسبة 12.1٪ عن العام السابق في أغسطس.

قالت الشركة إن التصحيح الأكثر حدة في الأسعار الذي جرى خلال أغسطس كان في سان خوسيه، بكاليفورنيا، بانخفاض 13٪ من ذروتها في العام 2022، تليها سان فرانسيسكو بنحو 11٪ وسياتل عند 9.9٪.

وكان مخزون المساكن في ارتفاع من مايو إلى يوليو لكنه توقف في أغسطس، وفقًا لـ Black Knight.

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