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شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تمدد أجل استحقاق التمويل العقاري إلى 30 عاماً

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الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
السعودية لإعادة التمويل العقاري
عقارات السعودية

شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تمدد أجل استحقاق التمويل العقاري إلى 30 عاماً

بهدف تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة

دبي - رويترز

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قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اليوم الاثنين إنها مددت أجل استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة لتصل إلى 30 عاما.

وسابقا بلغ المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة فترات سداد تصل إلى 25 عاما.

وقالت الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان، إن "المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين".

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني في البيان "تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري... يؤكد التزام الشركة بتوفير الحلول المناسبة للأسر السعودية، من خلال إيجاد خيارات تمويلية جذابة توفر لهم مزيدا من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين".

وتهدف رؤية 2030، وهي الأجندة الاقتصادية الطموح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، إلى تملك 70% من الأسر السعودية منازل بحلول عام 2030. وقال سوسيني لرويترز في مارس/آذار إن ما يقرب من 62% من السعوديين يمتلكون منازل.

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