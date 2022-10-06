هيئة المقاولين السعودية تدرس تحويل قطاع التشييد إلى صناعة
بهدف بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مشروع دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، بهدف بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع، ومن ثم البحث عن الحلول وما يصاحبها من ممكنات وتقنيات حديثة ومستقبلية للبناء.
وناقشت الهيئة، كل ما يتعلق بالتحديات الحالية والمحتملة للقطاع من مشكلات التخطيط، والتأخر في التسليم، والتجاوزات المتكررة في الميزانية، والجودة غير المرضية، وعدم الحرص على سلامة العمّال.
وستتركز الدراسة على كيفية نقل أغلب العمليات من الموقع إلى المصنع، الأمر الذي سيُعزز من القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وكذلك زيادة التحكم في جودة المنتج وكميته، ما ينعكسُ على التكلفة وسرعة الإنتاج، وتطبيق معايير أفضل في السلامة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة لدعم وتطوير قطاع المقاولات؛ ولتقدم الهيئة أفضل الحلول لمعوقات القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.
-
الجزيرة كابيتال للعربية: النفط سيتراوح بين 90 - 100 دولار للبرميل بعد قرار "أوبك+"وتتوقع نمو أرباح الشركات السعودية المدرجة 16% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي قصص اقتصادية
-
بنك أبوظبي الأول يطرح سندات خضراء لأجل 5 سنواتمن المتوقع أن يتم تسعيرها اليوم الخميس أسواق المال
-
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب بيانات رئيسية ومحضر اجتماع المركزيارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبة 1.5% لكل منهما أسواق