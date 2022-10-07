نمو أسعار المنازل في منطقة اليورو يتباطأ لأول مرة منذ الجائحة

تباطأت المكاسب في أسعار المساكن بمنطقة اليورو لأول مرة منذ عامين، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقويض الثقة ودفع التضخم المتسارع البنك المركزي الأوروبي إلى التخلي عن سياساته المتساهلة.

قال يوروستات في بيان اليوم الجمعة، إن الأسعار ارتفعت 9.3٪ في الربع الثاني عن العام الماضي، بانخفاض من 9.8٪ في الأشهر الثلاثة السابقة. وتباطأ النمو أيضًا في الاتحاد الأوروبي الأوسع، مع تسجيل أقل المكاسب في قبرص وفنلندا والدنمارك.

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وبعد أن ظلت أسواق الإسكان مزدهرة خلال جائحة كوفيد-19، بات ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكاليف المعيشة يهدد الطلب الآن.

قال باحثون من البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، إن عوامل، بما في ذلك الرغبة في العقارات ذات المساحات الأكبر والتي تسمح بالعمل من المنزل، قد تقدم بعض الدعم.