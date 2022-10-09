تراجع قياسي لقيمة الصفقات العقارية في السعودية خلال الأسبوع الماضي بـ54.6%

عاد نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية إلى التراجع مجددا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 54.6 %، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 106.9 %، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى ثلاثة مليارات ريال.

وبعد استبعاد أثر تنفيذ عملية بيع مخطط أراض تجارية في شرق الرياض بمساحة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين متر مربع، بإجمالي قيمة بيع تجاوزت 2.1 مليار ريال "متوسط السعر 700 ريال للمتر المربع"، فإن نسبة الانخفاض في النشاط بنهاية الأسبوع الماضي ستتراجع إلى 33.7 % "عوضا عن انخفاضه 54.6 %"، مقارنة بارتفاعه 41.7 بنهاية الأسبوع الأسبق "عوضا عن ارتفاعه 106.9 %"، وهو القياس الأقرب إلى الدقة باستبعاد أثر الصفقات العقارية الكبيرة غير المتكررة بصورة منتظمة، إضافة إلى انخفاض أسعار صفقاتها كونها في الغالب تنفذ على أراض خام ذات مساحات كبيرة جدا، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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في العموم، لم يظهر نشاط السوق العقارية مع دخوله الربع الأخير من العام الجاري، أي مؤشرات حتى تاريخه على الخروج من حالة الركود التي بدأها منذ مطلع الربع الثالث الماضي، سبق إيضاح كثير من العوامل التي أسهمت في سيطرة الركود على نشاط السوق، أتى في مقدمتها تباطؤ نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 16.3 %، وتراجع عدد عقودها التمويلية للفترة نفسها 20 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى التصاعد المطرد في معدل الفائدة على الاقتراض البنكي، الذي وصل خلاله معدل الفائدة على القروض بين البنوك SIBOR لفترة ثلاثة أشهر مطلع الأسبوع الماضي إلى أعلى من 4.1 %، مقارنة بمعدل فائدة لم يتجاوز 0.8 % خلال التاريخ نفسه من العام الماضي.

وتظهر المقارنة بين المعدلين أنه ارتفع بأكثر من 5.1 ضعف خلال عام واحد فقط، وهذا بكل تأكيد يرفع من تكلفة الاقتراض بشكل عام، والقروض العقارية على وجه الخصوص، وكان من أول نتائجه قيام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتمديد فترة سداد القروض العقارية للمواطنين إلى 30 عاما، وبرر الرئيس التنفيذي للشركة هذا القرار بأنه جاء للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة، وفي ضوء هذه الأوضاع ستصبح الرهون العقارية أغلى من السابق.