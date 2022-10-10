أغلى قصر في لندن معروض للبيع مجدداً.. كلّف 232 مليون دولار

يُعرض قصر نايتسبريدج (Knightsbridge) المطل على هايد بارك في لندن للبيع من خلال بيوتشامب إستيتس، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على عملية البيع.

آخر مالك للعقار هي عائلة هوي كا يان، رئيس مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة التي تحاصرها أزمة خانقة، بحسب ما قاله المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

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تأتي الصفقة المخطط لها بعد مرور أقل من ثلاث سنوات منذ آخر عملية بيع للعقار. واشترت شركة Vision Perfect Global Limited ومقرها جزر فيرجن البريطانية العقار المكون من 45 غرفة نوم في أبريل 2020، مقابل 210 ملايين جنيه إسترليني (232 مليون دولار)، وفقًا لما تظهره إيداعات السجل العقاري، في صفقة تعد الأغلى في لندن.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق أن هوي كا يان اشترى العقار في صفقة أبرمها زميله الملياردير الصيني تشيونغ تشونغ كيو، مؤسس شركة سي سي لاند القابضة.

وبدأ هوي كا يان، الذي كان في يوم من الأيام أحد أغنى رجال الصين، ببيع الأصول بعد أن دفع الانهيار في سوق العقارات إيفرغراند والمطورين الآخرين إلى التخلف عن السداد.

وانخفض صافي ثروته إلى حوالي 6 مليارات دولار، من 30 مليار دولار في نهاية العام 2019.