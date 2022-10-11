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مذكرة تفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
اقتصاد السعودية

المؤسسة العامة للتأمينات السعودية توقع اتفاقا لتسهيل تملك منسوبي "الدفاع" للسكن

تضمن تقديم الدعم لتنفيذ برامج ومبادرات الوزارة

دبي - العربية.نت
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وقّعت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في برنامجي "الإسكان" و"اعتزاز" والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تيسير تملك المسكن والحصول على امتيازات وخدمات لمنسوبي الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.

وبموجب الاتفاقية، تُقدّم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلةً ببرنامج "تقدير"، الدعم لتنفيذ برامج ومبادرات وزارة الدفاع، إضافة إلى التنسيق المشترك؛ لوضع خارطة رئيسية لتطوير البرامج والمبادرات والخدمات وآلية تطبيقها، وذلك فيما يخص المتقاعدين.

وكذلك التعاون المشترك بما يخص الربط التقني بين برنامجي "اعتزاز" و"تقدير"؛ لتسهيل خدمة المتقاعدين عبر منصة "اعتزاز".

كما اتفق الطرفان على بحث الفرص المستقبلية؛ لتقديم امتيازات من خدمات ومنتجات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بمتقاعدي وزارة الدفاع.

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