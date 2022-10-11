السعودية لإعادة التمويل العقاري تضاعف برنامجها للصكوك المحلية لـ20 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها أتمت بنجاح شريحتها الخامسة في عملية إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال.

طرحت الشركة صكوكاً محلية بقيمة 10 مليارات ريال خلال الــ 12 شهر الماضية، وتم توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام.

مادة اعلانية

وجاء استكمال الشريحة الخامسة بقيمة 3 مليارات ريال في إطار برنامج إصدار الصكوك، بمعدل ربح ثابت يمتد إلى 10 أعوام حيث تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية.

وحققت زيادة في الاكتتاب على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة بمعدل ربح ثابت ومدة استحقاق تصل إلى عشرة أعوام رغم تقلبات السوق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، إن الاستكمال الناجح لبرنامج الصكوك المحلية وعلى الرغم من ظروف السوق المتقلبة، تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى، مما يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج أعمال الشركة وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي.

وأضاف: "يساهم التمويل الذي تم جمعه حتى الآن بتعزيز دورنا الرئيسي المتمثل في زيادة السيولة في السوق وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني بما في ذلك البنوك والممولين مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار في سوق التمويل العقاري السعودي ونمو معدل ملكية المنازل بين العائلات السعودية."

جدير بالذكر أن استكمال برنامج الصكوك المحلية حقق العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي.

وكان المنسق الرئيسي للإصدار هو HSBC بالمملكة، فيما تولى إدارة الإصدار كل من "الجزيرة كابيتال"، "الراجحي كابيتال"، "بنك إتش إس بي سي السعودية"، "الرياض كابيتال"، و "إس إن بي كابيتال".