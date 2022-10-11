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عقارات مصر
عقارات مصر
عقارات مصر

تحالف من أربع مجموعات يطلق شركة تطوير عقاري جديدة في مصر

براسمال 500 مليون جنيه

القاهرة - رويترز
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أطلق تحالف من أربع مجموعات، شركة تطوير عقاري في مصر أطلقت عليها اسم "ذي آرك للتنمية" برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه مصري (25.39 مليون دولار)، وستبدأ العمل في مشروع تطوير عقاري يحمل نفس الاسم بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة باستثمارات مبدئية 30 مليار جنيه.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة أسامة أبو علم اليوم الثلاثاء إطلاق الشركة رسميا بالشراكة بين مجموعة العرجاني ومجموعة الصافي ومجموعة أرابيلا ومجموعة عبد المقصود.

وقال إن المشروع الجديد على مساحة 92 فدانا ومن المستهدف بناء ما إجماليه مليون متر مربع من المباني ذات أغراض تجارية وإدارية وسكنية وفندقية.

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وأضاف أن الشركة تتطلع لجمع ما يزيد على 100 مليار جنيه من مبيعات المشروع على مدى عشر سنوات، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ تسليم أولى الوحدات بعد ثلاث سنوات، وأن طرح الوحدات الإدارية سيكون في غضون شهر.

وقال أبو علم إن الشركة تدرس تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات من سكنية وإدارية وتجارية وفندقية وغيرها في مواقع أخرى منها منطقة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة.

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