سوق السعودية
"العقارية" تسند أعمال حفر مشروع اليمامة السكني لـ"النيل الأول" بـ 3.8 مليون ريال
بحي السفارات في مدينة الرياض
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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع عقد بقيمة 3.79 مليون ريال، مع شركة النيل الأول لأعمال تنفيذ الحفر والتسوير لمشروع اليمامة السكني بحي السفارات في مدينة الرياض.
وقالت "العقارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مشروع اليمامة هو أحد المشاريع المشار إليها في نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية للشركة العقارية السعودية والتي سيتم تمويلها من متحصلات الطرح.
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وأضافت أن مدة العقد 4 أشهر.
وأوضحت أنه سيتم رسملة التكاليف كجزء من تكلفة المشروع.
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