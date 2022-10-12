سوق الإسكان في بريطانيا أمام عاصفة.. أضخم شركة بناء تدق ناقوس الخطر

تنتظر شركة Barratt Developments، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، أوقاتٌ عصيبة في المستقبل، حيث يتضافر تأثير أزمة تكلفة المعيشة ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة، لتقويض سوق العقارات في المملكة المتحدة.

قالت شركة بناء المنازل البريطانية إن الحجوزات الخاصة، وهي متوسط ​​عدد المنازل المحجوزة في مواقع البيع الخاصة بها على أساس أسبوعي، قد انخفضت بأكثر من 30٪، كما تراجعت المبيعات الآجلة. وأشارت إلى أنها تخطط "لخفض استثماراتها في الأراضي الجديدة بشكل كبير".

مادة اعلانية

تراجعت Barratt عن طموحاتها التي كشفت عنها الشهر الماضي لزيادة عمليات إتمام المشاريع بنسبة تتراوح بين 3٪ و 5٪ في السنة المالية 2023. بدلاً من ذلك، قالت شركة بناء المنازل إنها تتوقع الآن أن تكون العمليات مماثلة لمستويات 2022.

كتبت إيونا هوفينكو، محللة بلومبرغ إنتليجنس في لندن، في مذكرة: "تداول Barratt يشير إلى تأثير مخيف لتوقعات الإسكان سريعة التدهور، حيث تخلت الشركة عن خططها لتعزيز الإتمام في 2023 بعد شهر واحد فقط من إعلان الهدف. كما أن تدهور متوسط ​​معدل الحجز إلى 0.55 منزل في الأسبوع لكل موقع، يظهر تأثير الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري".

انخفض سهم Barratt بما يصل إلى 8.6٪ في تعاملات لندن، إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2013. كما هبط سهم شركة بناء المنازل المنافسة Persimmon، بنسبة 4.3٪ في الساعة 9:34 صباحًا في لندن.

قالت الشركة في بيانها: "إن آفاق العام غير مؤكدة في ما يتعلق بتوافر الرهون العقارية وأسعارها الحاسمة لصحة سوق الإسكان في المملكة المتحدة على المدى الطويل".

في المقابل، تقول الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أرباح معدلة قبل خصم الضرائب، بما يتماشى مع توجيهاتها للعام بأكمله.

وارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لخمس سنوات في بريطانيا إلى 6.32٪ اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008، وبزيادة من 5.97٪ قبل أسبوع، وفقًا لمجموعة Moneyfacts.

وقد زاد متوسط ​​سعر الفائدة الثابت لمدة عامين إلى 6.46٪، وهو الأكبر منذ أغسطس 2008.