غولدمان ساكس يُحذر من تراجع أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بـ20%

حذر غولدمان ساكس من تراجع أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بـ20% بعد الارتفاع القوي بتكلفة الإقراض.

وأشار محللو البنك إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة البريطانية عقب الإعلان عن الميزانية المصغرة، سيضر مباشرة بأسعار العقارات خاصة التجارية منها.

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ويقدر غولدمان ساكس ارتفاع تكلفة التمويل الإجمالية لشركات العقارات التجارية في بريطانيا التي يقوم بتغطيتها، بنحو 75%، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يُشار إلى أن شركة Barratt Developments، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، تنتظر أوقاتا عصيبة في المستقبل، حيث يتضافر تأثير أزمة تكلفة المعيشة ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة، لتقويض سوق العقارات في المملكة المتحدة.

قالت شركة بناء المنازل البريطانية إن الحجوزات الخاصة، وهي متوسط ​​عدد المنازل المحجوزة في مواقع البيع الخاصة بها على أساس أسبوعي، قد انخفضت بأكثر من 30٪، كما تراجعت المبيعات الآجلة. وأشارت إلى أنها تخطط "لخفض استثماراتها في الأراضي الجديدة بشكل كبير".

تراجعت Barratt عن طموحاتها التي كشفت عنها الشهر الماضي لزيادة عمليات إتمام المشاريع بنسبة تتراوح بين 3٪ و 5٪ في السنة المالية 2023. بدلاً من ذلك، قالت شركة بناء المنازل إنها تتوقع الآن أن تكون العمليات مماثلة لمستويات 2022.