اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جسر شورى
جسر شورى
اقتصاد السعودية

أيقونة معمارية جديدة.. افتتاح أطول جسر مائي في السعودية

"جسر شُورى" يعد جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع وجهة البحر الأحمر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أمس الخميس، عن افتتاح "جسر شُورى" رسميًا بطول 3.3 كيلومتر، الذي يعد جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع وجهة البحر الأحمر.

يربط الجسر الساحل الغربي بجزيرة شُورى، حيث سيتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندقًا في المرحلة الأولى من المشروع التي ينتظر أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل.

وفي أغسطس الماضي، احتفت شركة البحر الأحمر للتطوير بتركيب آخر قطعة خرسانية تزن 400 طن ضمن عملية تشييد "جسر شورى"، الأطول في البلاد.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصدر مسؤول في شركة البحر الأحمر للتطوير قوله، إن تصميم الجسر تم طبقاً لأعلى معايير الالتزام البيئي والاستدامة، ليكون أيقونة معمارية مع حماية البيئة والحفاظ عليها أثناء تشييده وتشغيله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على الكونغرس تستدعي ترمب.. لماذا؟ لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على الكونغرس تستدعي ترمب.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط