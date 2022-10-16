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"روشن" تطلق مبيعات المرحلة الثانية بمشروع "سدرة" بالرياض

وحدات مشروع سدرة توفر 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق المبيعات للمرحلة الثانية من مشروعها الأول في الرياض "سدرة"، وذلك عقب نجاح تنفيذ المرحلة الأولى.

ويشتمل "سدرة" على الكثير من المميزات الفريدة بما في ذلك التصميم الذي يمزج بين التصاميم التراثية والتقنيات المتطورة، وشبكة من المساحات الخضراء والمفتوحة و"بيئة معيشية" مع شوارع صديقة للمشاة وأطر عمل طويلة الأجل للصيانة والإدارة.

وتعزز المرحلة الثانية من "سدرة" مبدأ الاستدامة الذي تعززه "روشن"، مما يجعل الطبيعة في قلب المجتمع, حيث يتم إثراء الطبيعة في المجتمع بشكل أكبر من خلال زراعة الأشجار وتعزيز الاستدامة، مع مسارات مخصصة للمشاة ومرتبطة مع شبكة من المسارات والمساحات الخضراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تتمتع الوحدات السكنية في المرحلة الثانية من مشروع سدرة بكفاءة عالية، حيث توفر تخفيض بنسبة 18% بالمتوسط في تكاليف الطاقة مقارنة بالوحدات المشابهة، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 17% في تكلفة المياه.

وتستمر روشن بعد أن أطلقت بنجاح أول مشاريعها "سدرة" في توسيع رؤيتها حول مختلف أنحاء المملكة، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق مشروع العروس بجدة الذي من المقرر أن يضيف 18000 وحدة سكنية جديدة إلى شمال جدة، في حين يتم تطوير مجتمعات أخرى متكاملة بالكامل في تسع مدن في أربع مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير).

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