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مانهاتن في نيويورك (iStock)
مانهاتن في نيويورك (iStock)
عقارات

الإيجارات التجارية في نيويورك.. "نقطة تحول" مع عودة السياح والعمل من المكاتب

شوارع رئيسية ما زالت فارغة جراء الأزمة التي يمر بها قطاع التجزئة

دبي - العربية.نت
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أشار تقرير حديث صادر عن شركة سي بي آر إي (CBRE)، إلى حدوث تحول في سوق الإيجارات التجارية في نيويورك التي ضربها الوباء في السابق.

تضمنت "نقطة التحول" مقاييس محسّنة مثل زيادة متوسط ​​الطلب على الإيجار (2.2٪) على مدار الربع السابق، وهو مقياس هام لثقة الملاك وأول ارتفاع من هذا القبيل منذ الربع الأخير من العام 2016.

كان النشاط مرئيًا بشكل خاص في مناطق Grand Central و Flatiron و Union Square، وفقًا لـ CBRE، إذ شهدت 68000 قدم مربعة و 56000 قدم مربع من الصفقات الجديدة والتجديدات على التوالي.

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استفاد ملاك العقارات والوسطاء من انتعاش الصفقات مع تعافي قطاع السياحة والترفيه الحي، والعدد المتزايد من الموظفين العائدين إلى المكاتب، وفقًا لتقارير CBRE.

لكن، من منظور Realty Check، المنصة المتخصصة في العقارات، من السابق لأوانه الاحتفاء حينما تظل شوارع رئيسية فارغة، جراء الأزمة التي يمر بها قطاع التجزئة.

كان مشهد البيع بالتجزئة يتضرر بشدة بسبب التسوق عبر الإنترنت حتى قبل وباء كورونا، حيث تم تفريغ المناطق التجارية الرئيسية. والضرر لا يقتصر على حي مانهاتن الشهير في نيويورك، وفق ما نشرته "نيويورك بوست".

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