"سكني" يُسلم 567 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة في مشروع منازل القطيف

أعلن برنامج سكني تسليم 567 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع منازل القطيف، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها.

ويأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات، الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

مادة اعلانية

وجاء تسليم الوحدات في مشروع منازل القطيف استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء، التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، ومن المتوقع أن يتبعه تسليم المزيد من المشاريع للمستفيدين خلال الأيام المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها "سكني"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويقع مشروع منازل القطيف في حي الإسكان بمدينة القطيف، ويتكون من 942 وحدة سكنية بأربعة نماذج مختلفة تلائم جميع الأذواق وتلبي احتياجات الأسر كافة، وبأسعار تبدأ من 420 ألف ريال، حيث وصلت نسبة الإنجاز في كامل المشروع إلى 85% حتى نهاية سبتمبر الماضي، ويشرف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" على مراحل التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز.