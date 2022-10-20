اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عقارات

أكبر مطور عقاري في الشارقة يعيد فتح إصدار صكوك سابقة

"أراد" حددت السعر الاسترشادي الأخير للصكوك عند 8.386%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعتزم شركة "أراد" للتطوير، أكبر مطور عقاري في الشارقة، إعادة فتح إصدار صكوك سابقة جمعت 350 مليون دولار في أواخر مايو.

وحددت "أراد" السعر الاسترشادي الأخير للصكوك عند 8.386%.

ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم الخميس.

بنك الكويت الوطني للعربية: تغطية الديون المتعثرة بأكثر من 300% قصص اقتصادية خاص بنك الكويت الوطني للعربية: تغطية الديون المتعثرة بأكثر من 300%

وعيّنت "أراد" كلاً من الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب عملية الإصدار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريح صادم.. الصحة العالمية تعيد القلق مجددا من فيروس كورونا تصريح صادم.. الصحة العالمية تعيد القلق مجددا من فيروس كورونا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط