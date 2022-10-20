أكبر مطور عقاري في الشارقة يعيد فتح إصدار صكوك سابقة

تعتزم شركة "أراد" للتطوير، أكبر مطور عقاري في الشارقة، إعادة فتح إصدار صكوك سابقة جمعت 350 مليون دولار في أواخر مايو.

وحددت "أراد" السعر الاسترشادي الأخير للصكوك عند 8.386%.

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ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم الخميس.

وعيّنت "أراد" كلاً من الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب عملية الإصدار.