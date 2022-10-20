عقارات
أكبر مطور عقاري في الشارقة يعيد فتح إصدار صكوك سابقة
"أراد" حددت السعر الاسترشادي الأخير للصكوك عند 8.386%
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تعتزم شركة "أراد" للتطوير، أكبر مطور عقاري في الشارقة، إعادة فتح إصدار صكوك سابقة جمعت 350 مليون دولار في أواخر مايو.
وحددت "أراد" السعر الاسترشادي الأخير للصكوك عند 8.386%.
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ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم الخميس.
وعيّنت "أراد" كلاً من الإمارات دبي الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب عملية الإصدار.
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