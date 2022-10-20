سوق السعودية
الرياض للتعمير تشتري برجاً مكتبياً في الرياض بقيمة 168 مليون ريال
العائد السنوي المتوقع يتراوح من 12-14.3 مليون ريال
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أعلنت شركة الرياض للتعمير عن شراء برج مكتبي على طريق الملك فهد في حي الملقا شمال مدينة الرياض بقيمة 168 مليون ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن تمويل الصفقة عن طريق النقد المتاح في حسابات الشركة.
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وأوضحت أنه من المتوقع تحقيق عائد سنوي يتراوح من 12-14.3 مليون ريال، مشيرة إلى أن الصفقة وقعت مع شركة برج البلد.
وتابعت :"البرج المكتبي مكون من 12 دورا وميزانين ودور أرضي ودورين مواقف وإجمالي المساحة التأجيرية حوالي 10.5 ألف متر مربع يقع على طريق الملك فهد (حي الملقا) شمال مدينة الرياض".
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