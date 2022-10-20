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اقتصاد مصر

شروط حجز المصريين في الخارج بالمرحلة التكميلية الجديدة من مشروع "بيت الوطن"

تقييم الأرض بالجنيه والسداد بالدولار ويتم تقييم السعر من البنك المركزي

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء المصري على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة في مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج"؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.

وبحسب بيان اليوم الخميس، تمت الموافقة على طرح مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج" للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار قيام الدولة بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع الاستثمارات الخارجية.

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وتضمن القرار عدة شروط، من بينها:

يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية "الدولار"، طبقا لمتوسط سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط.

يتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وغيرها من الشروط الأخرى التي سيتم إعلانها.

تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقا للأسعار السارية بالهيئة.

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