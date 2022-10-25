"الأراضي البيضاء": 69 أرضاً في الدورة الفوترية السادسة في مكة المكرمة

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" في السعودية أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة صدرت على 69 أرضاً واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 17 مليون متر مربع، مبيناً أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في مكة المكرمة صدرت الأسبوع الماضي.

أوضح البرنامج في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 14.5 ألف فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم في مكة المكرمة في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ.

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ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار؛ تجنبًا لما يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة من غرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.

وبين البرنامج أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

ونوّه البرنامج أن الفواتير تعتبر عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

يُذكر أن البرنامج أعلن عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنطبق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام خلال الأيام الماضية، حيث يتبقى أقل من شهرين على انتهاء مهلة التسجيل النظامية، داعيًا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.