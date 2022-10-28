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رهن عقاري (تعبيرية -iStock)
رهن عقاري (تعبيرية -iStock)
عقارات

معدلات الرهن العقاري تقفز فوق 7% في أميركا.. الأعلى في 20 عاماً

منذ مارس، زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خمس مرات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت معدلات الرهن العقاري بنسبة 7% في أميركا هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ 20 عامًا، وأحدث علامة على أن التحركات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي تضر بسوق الإسكان المحلية.

بلغ متوسط ​​سعر الرهن الثابت لمدة 30 عامًا، وهو أكثر منتجات قروض المنازل شيوعًا، 7.08%، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس من قبل "فريدي ماك".

كانت آخر مرة ارتفعت فيها معدلات الرهن العقاري للغاية في أبريل 2002، ومن المقرر أن تستمر في الصعود حيث يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة لترويض سوق الإسكان المحمومة، وهي خطوة رئيسية في خفض تكاليف الإيجار وفي النهاية قمع التضخم في الاقتصاد الأوسع.

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لا يحدد البنك المركزي تكاليف الرهن العقاري بشكل مباشر، لكن التغييرات في معدل سياسته - المعروف باسم معدل الأموال الفيدرالية - تنتشر عبر الاقتصاد وتؤثر على جميع أنواع الإقراض.

ومنذ مارس، زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خمس مرات، مما رفع سعر الفائدة القياسي من قرب الصفر إلى ما بين 3% و 3.25%. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أخرى الأسبوع المقبل.

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