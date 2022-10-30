تكلفة الرهن العقاري في السعودية عند أعلى مستوى بأكثر من 16 عاماً

شهدت السوق العقارية المحلية في السعودية الأسبوع الماضي تنفيذ أكبر صفقة تجارية خلال العام الجاري في مدينة الدمام، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.9 مليار ريال على مخطط أراض كبير بمساحة إجمالية ناهزت 5.7 مليون متر مربع "متوسط السعر 510 ريالات للمتر المربع"، أنعشت بدرجة كبيرة القطاع التجاري والسوق خلال تعاملات الأسبوع، ودفعت إلى نمو نشاط القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 497.1%، ليستقر عند أعلى من 4.3 مليار ريال، ودفعت إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى النمو أسبوعيا بمعدل قياسي وصل إلى 114.6%، ليستقر بدوره مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى ستة مليارات ريال.

في المقابل، استمر القطاع السكني على وتيرة الركود التي بدأها منذ مطلع الربع الثالث الماضي، مكملا بذلك أربعة أشهر متتالية من ركود الأداء ومسجلا انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 15.6%، للأسبوع الثاني على التوالي، ومستقرا عند أدنى من 1.5 مليار ريال، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه بنسبة 36.2 % للأسبوع الثاني على التوالي، مستقرا بدوره عند مستوى 220 مليون ريال.

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سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني تواليا بنسبة 15.6%، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال "24.3 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 36.2 %، واستقر عند 220 مليون ريال "3.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 497.1 %، واستقرت على أثره عند أعلى من 4.3 مليار ريال "72% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مدفوعة من تنفيذ الصفقة العقارية التجارية الأكبر خلال العام الجاري في مدينة الدمام، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 24 %، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.9 ألف صفقة. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة 19.9 %، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.1 ألف عقار مبيع، وأخيرا، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا بنسبة 28.6 %، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 21.5 مليون متر مربع.

على الرغم من تنفيذ السوق العقارية أكبر صفقة تجارية خلال العام الجاري في مدينة الدمام، وهي من الصفقات نادرة التكرار، نظرا لضخامتها ولطبيعة أطرافها كمستثمرين لا مستهلكين، إلا أنها لم تتمكن في إخراج النشاط العقاري من حالة الركود المسيطرة عليه طوال الأشهر الأربعة الماضية، الذي بدأته مع مطلع يوليو الماضي واستمرت فيه حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وحسبما تمت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، تصاعد تأثر القطاع السكني تحديدا بعديد من التغيرات الجذرية على مستوى العوامل الأساسية المؤثرة في نشاطه واتجاهاته، كان من أبرزها التباطؤ الذي طرأ بصورة لافتة على معدلات نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت تراجعا حتى أحدث بياناته المنشورة عن البنك المركزي السعودي عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 16.3 في المائة، وتزامنها مع الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة على الاقتراض البنكي "معدل الفائدة على القروض بين البنوك SIBOR لفترة ثلاثة أشهر"، الذي وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2006 عند معدل 5.3 في المائة، يعد الأعلى خلال أكثر من 16 عاما مضت، مرتفعا بنحو 440 نقطة أساس مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري، مؤكدا دخوله في أسرع وتيرة ارتفاع له خلال العقدين الماضيين، خلال فترة وجيزة جدا لم تتجاوز نصف العام.

يحمل الارتفاع المطرد والمتسارع في معدلات الفائدة ضمنيا، ارتفاعا مطردا في تكلفة القروض البنكية عموما والقروض العقارية تحديدا، التي يذهب تأثيرها المباشر إلى المستهلكين الباحثين عن تملك مساكنهم، وهذا ما دفع بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى تمديد فترة سداد القروض العقارية للمواطنين إلى 30 عاما، نتيجة للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة، وما سيترتب عليه من ارتفاع في تكلفة الرهون العقارية على كاهل المقترضين. يقابل كل تلك التطورات والمتغيرات ارتفاع كبير في مستويات أسعار مختلف الأصول العقارية، كانت قد سجلته خلال الفترة 2019 - 2022 مدفوعة بارتفاع حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد طوال تلك الفترة، وخدمة الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات الفائدة طوال تلك الفترة.