سوق عقارية شهيرة تعاني شواغر غير مسبوقة في المساحات المكتبية

تعاني ناطحات السحاب الأكثر شهرة في هونغ كونغ من فراغ المساحات المكتبية أكثر من أي وقت مضى، مما يبرز التحدي الذي يواجه حكومة جون لي وهو يحاول إحياء مكانة المدينة كمركز أعمال دولي.

تضاعفت المساحة الفارغة للمكاتب "الممتازة" ثلاث مرات تقريبًا في غضون ثلاث سنوات لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 11.9 مليون قدم مربعة (1.1 مليون متر مربع) اعتبارًا من أكتوبر، وفقًا لشركة CBRE Group Inc.

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في مركز تشيونغ كونغ، وهو ناطحة سحاب يملكها المطور الملياردير لي كا شينج، ارتفعت الشواغر إلى 21٪ في سبتمبر، من 5.4٪ فقط في منتصف العام 2020، وفقًا لشركة Midland IC&I Ltd.

وعلى الرغم من أن ركود العقارات التجارية ظاهرة عالمية، بعد أن أدى الوباء إلى حقبة العمل عن بعد، إلا أن معدلات الشواغر القياسية في هونغ كونغ تشير إلى مشاكل أخرى تعاني منها أغلى سوق في العالم، وفق "بلومبرغ".

أدت قيود كوفيد المستمرة - غير المرئية في مدن مثل نيويورك أو سنغافورة - والحدود المغلقة مع الصين إلى كبح الطلب من الشركات الأجنبية وشركات البر الرئيسي. وبدأ الضعف الذي طال أمده في إلحاق الضرر حتى بأبراج الدرجة الأولى التي تظل في العادة محصنة ضد الانكماش.