إنفاذ يطلق 11 مزاداً في السعودية لبيع أصول عقارية
في المدة ما بين 1 حتى 7 نوفمبر
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، عن إقامة 13 مزادا علنيا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 1 نوفمبر حتى 7 نوفمبر من العام الحالي.
وتعرض المزادات أكثر من 170 أصلًا تتنوع ما بين عقارات من أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، والمنقولات من السيارات ومعدات شركة مغاسل متخصصة.
وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بمدينة جدة، ثم مزاد تبوك وتيماء الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينتي تبوك وتيماء، ثم مزاد مشارف الجنوب الحضوري الذي يعرض 3 عقارات بخميس مشيط، ثم مزاد الساحل الغربي الحضوري الذي يعرض 14 عقارًا بمدينة جدة.
وتشمل المزادات مزاد طي الشمال الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا بحائل وسكاكا ودومة الجندل، ثم مزاد العاصمة الحضوري الذي يعرض 13 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد أمواج الخليج الحضوري الذي يعرض 20 عقارًا بالمنطقة الشرقية ثم مزاد ربوة جدة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بمحافظة جدة ثم مزاد أمواج الخليج الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد لؤلؤة القصيم الذي يعرض 29 عقارًا بالقصيم، ثم مزاد شموس نجد الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمنطقة الرياض، إضافة إلى مزاد حضوري يقام على منقولات من أدوات ومعدات لشركة مغاسل متخصصة، ومزاد سيارات حضوري بمنطقة القصيم،.
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