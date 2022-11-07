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سوق السعودية

صندوق الراجحي ريت يستحوذ على عقارين بـ 930 مليون ريال

وتأجيرهما بالكامل بقيمة 70.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على توقيع اتفاقيات استحواذ على عقارين مطورين تطويراً إنشائيا يقع أحدهما في مدينة الرياض والآخر بمدينة جدة، بقيمة إجمالية تقارب 930 مليون ريال.

وقالت الراجحي المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم تأجيرهما بالكامل على جهتين مختلفتين بقيمة إيجارية إجمالية 70.49 مليون ريال.

وأضافت أن اتفاقيات الاستحواذ مشروطة باستكمال إجراءات زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية والتي تتطلب موافقة كل من هيئة السوق المالية و"تداول السعودية" ومالكي الوحدات.

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