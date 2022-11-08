الكويتيون ثاني أكبر مُشترٍ عربي للعقارات في تركيا

أظهرت بيانات اقتصادية تركية أن الكويتيين احتلوا المرتبة الثانية عربياً من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية، أن المواطنين الكويتيين اشتروا 8442 عقاراً خلال الفترة المذكورة ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال السنوات السبع الماضية بداية من 2015 إلى النصف الأول من 2022.

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وبلغ إجمالي حجم المبيعات العقارية إلى مواطني 10 دول عربية مجتمعة 74233 عقاراً خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2022، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وجاء العراق في صدارة الدول العربية الأكثر شراء للعقارات بـ36391 عقاراً، مبيناً أن العراقيين هم الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا خلال السنوات السبع الماضية.

أما الكويت فجاءت في المرتبة الثانية بـ8442 عقاراً، تليها السعودية في المركز الثالث بشراء 7146 عقاراً، ثم الأردن في المركز الرابع بشراء 5268 عقاراً.

وذكرت البيانات أن مصر احتلت المركز الخامس في القائمة بشراء 4563 عقاراً، ثم اليمن سادساً عبر شراء 4409 عقارات، ثم لبنان في المركز السابع بشراء 3497 عقاراً ،تلته ليبيا ثامناً بشراء 1732 عقاراً، في حين جاءت قطر بالمركز التاسع عبر شراء 1485 عقاراً، ثم السودان بالمركز العاشر بشراء 1300 عقار. وكشفت هيئة الإحصاء التركية في بياناتها عن أن عدد العقارات التي اشتراها الأجانب ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.