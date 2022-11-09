إطلاق ناطحة سحاب جديدة في دبي من بين الأعلى عالمياً

أعلنت شركتا بن غاطي للتطوير العقاري، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية "جاكوب آند كو"، عن تعاونهما لتطوير مشروع ناطحة سحاب في إمارة دبي تحت اسم "برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

ويأتي تعاون العلامتين التجاريتين العالميتين الأول من نوعه بهدف دمج تراثهما الغني وخبرتهما الاستثنائية في القطاع العقاري وقطاع صناعة الساعات.

مادة اعلانية

وستقام الفعالية الكبرى التي ستشهد إزاحة الستار عن برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" في 16 نوفمبر 2022، في كوكاكولا آرينا في منطقة سيتي ووك بإمارة دبي، والتي تعد أكبر صالة مغطاة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط.

ويضع "برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز"، معيارا جديدا للعقارات رفيعة المستوى بوصفه برجا شاهق الارتفاع، حيث تمثل ناطحة السحاب الفريدة من نوعها بداية حقبة جديدة من أسلوب المعيشة الفخمة، وتهدف إلى تحقيق رقم قياسي بوصفها أحد أطول المباني السكنية في العالم، وتقف شامخة بفخامة في قلب الخليج التجاري وهي المنطقة المالية الأكثر شهرة في دبي.

يضم التصميم المقترح أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية فخمة تتراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

وتتميز ناطحة السحاب بتصاميم فريدة من نوعها موقعة ومصممة بشكل مشترك على الطراز المميز لعلامة صناعة الساعات والمجوهرات "جاكوب آند كو" وبن غاطي للتطوير.