تراجع أسعار المنازل المطلوبة في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ أغسطس

تراجعت أسعار المنازل المطلوبة في بريطانيا خلال الشهر الحالي بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي، مع تأثر سوق العقارات بارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأظهر موقع Rightmove تراجع أسعار المنازل المطلوبة بـ 1.1% في نوفمبر مقارنة بارتفاع بـ 9.0% في أكتوبر.

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وأشار إلى أن بائعي المنازل أصبحوا أكثر انفتاحًا في ما يخص تخفيض الأسعار لإنهاء صفقات البيع.

وارتفع عدد العقارات غير المباعة التي شهدت انخفاضًا في الأسعار إلى 8٪ خلال أكتوبر ، أي أكثر من ضعف العام السابق.