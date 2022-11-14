"نايت فرانك": الطلب على المكاتب الإدارية في الرياض "استثنائي"

قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية، اليوم الاثنين، إن الطلب على المكاتب الإدارية في العاصمة السعودية الرياض ارتفع "بوتيرة استثنائية"، إذ تكثف المملكة جهودها لتعزيز القطاع الخاص لإعادة تشكيل اقتصادها.

وأضافت الشركة أن نسبة الإشغال في المكاتب ذات المواقع المتميزة بلغت 98% في الرياض بزيادة أربع نقاط مئوية عنها قبل عام. وارتفعت إيجارات المكاتب ذات المواقع المتميزة 18% عنها قبل عام وزادت إيجارات المساحات الإدارية من الفئة الأولى 6.5% بنسبة إشغال 8%.

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وقالت شركة سي.آر.سي التابعة لشركة بيترهومز للاستشارات إن الطلب على المساحات الإدارية في دبي، بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الربع الثالث من العام، حيث انتقلت شركات قائمة بالفعل إلى مواقع أكثر تميزا وكذلك بفضل موجة من إصدارات التراخيص الجديدة.

وجنت دول الخليج العربية المصدرة للنفط أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار الخام في 2022، مما ساهم في دفع الإصلاح الاقتصادي بعد الجائحة وتركيز الاستثمارات على خطط التنمية الاقتصادية مثل رؤية 2030 بالسعودية، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.

وقالت شركة نايت فرانك إن نسبة الإشغال الإداري بالعاصمة السعودية الرياض وثاني أكبر مدنها جدة الواقعة على البحر الأحمر ارتفعت مع سعي الشركات لتعزيز وجودها في المملكة.

وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك في بيان "مع تكشُّف خطط المملكة للتحول الاقتصادي يزدهر النشاط الاقتصادي بوتيرة استثنائية".

وقالت الحكومة السعودية العام الماضي إنها ستتوقف اعتبارا من 2024 عن ترسية العقود الحكومية على الشركات والمؤسسات التجارية التي ليس لديها مقرات لمراكزها الإقليمية في السعودية.

وحقق القطاع الخاص غير النفطي للمملكة نموا بوتيرة أسرع في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بسبتمبر/أيلول على خلفية قوة الطلب وزيادة تدفقات العمل الجديدة.