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عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات تابعة لبرنامج سكني في السعودية
عقارات السعودية

"سكني" يعلن استفادة 140 ألف أسرة سعودية من خياراته حتى أكتوبر

124.1 ألف أسرة استفادت منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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كشف برنامج "سكني" في السعودية، عن استفادة 124.156 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 140.659 ألف أسرة سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح "سكني" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر أكتوبر الماضي بلغ 11.143 ألف أسرة سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الفترة ذاتها 10197 أسرة سعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويتيح برنامج "سكني" باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، وشملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن).

وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، كما أنها تأتي إيماناً من البرنامج باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

كما يُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

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