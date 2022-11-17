إنفستكورب تخطط لإبرام صفقة عقارية في السعودية قبل نهاية العام

قال مسؤولون تنفيذيون كبار في شركة إنفستكورب ومقرها البحرين، إنها تخطط لإتمام صفقة عقارية في السعودية قبل نهاية العام.

وذكر المسؤولون في الشركة لوكالة رويترز أنه سيتم الإعلان في الأسابيع المقبلة عن استحواذ الشركة على مستودعات في المملكة، دون ذكر أي تفاصيل عن حجم الاستثمار.

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وانتهجت إنفستكورب، التي كانت تدير أصولا عقارية بقيمة عشرة مليارات دولار حتى نهاية شهر يونيو، استراتيجية تقوم على الاستثمار في القطاعات الفرعية للعقارات والتي حمت محفظتها من تقلبات السوق العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

قال محمد العارضي الرئيس التنفيذي لـ "إنفستكورب" في تصريحات لرويترز: "قررنا منذ سنوات أن نرى ما هي القطاعات العقارية الفرعية التي يجب أن نكون فيها. وكانت جائحة كوفيد حقا اختبارا كبيرا لمحفظتنا وقدرتها على الصمود".

وأضاف في مقابلة على هامش أسبوع أبوظبي المالي: "ركزنا على القطاعات المرتبطة بالسكن العائلي، وهي سوق ضخمة في الولايات المتحدة والجانب الصناعي من العقارات".

وذكر ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ "إنفستكورب"، أن هناك وعيا متزايدا بين الشركات على مستوى العالم بأهمية تطوير سلاسل توريد أكثر مرونة، مما يعزز فرص الاستثمار في مراكز توزيع الخدمات اللوجستية، ومن بينها المستودعات على سبيل المثال.

وتعمل إنفستكورب، التي تبلغ قيمة أصولها 43 مليار دولار، على تنمية أعمالها في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا، لكنها تقول إنها ستظل ملتزمة بالسوق الأميركية.

وقال العارضي: "إنها بيئة صعبة، في ظل الأوضاع السياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، لكننا ما زلنا نرى فرصا ونواصل ضخ الاستثمارات. نحن ننشط بشكل متزايد في الخليج".

وقادت إنفستكورب استثمارا بقيمة 67 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر في شركة "خدمات طب الأسنان العالمية" في الهند، وهو استثمارها الرابع في مجال الرعاية الصحية في البلاد.

كما أنها تعكف على تعزيز نشاطها في الصين. وفي أكتوبر، أعلنت الشركة عن صندوق بقيمة 500 مليون دولار مع فانج كابيتال سيكون مقره في هونغ كونغ، ويستثمر في الشركات المتوسطة.

أضاف العارضي: "على المدى الطويل، لم يتغير شيء في العوامل الأساسية في الصين. لذلك نواصل الاستثمار في البلاد"، مشيراً إلى أن إنفستكورب ستركز على التكنولوجيا والرعاية الصحية والأعمال المتعلقة بالمستهلكين هناك.