"شعاع كابيتال" توقع اتفاقية لتطوير مشروع سكني في نخلة جميرا

وقعت كل من شركة "إلينغتون العقارية" و"شعاع كابيتال" عبر ذراعها للتطوير العقاري "نورث أبكر"، وشركة "سول للتطوير"، اتفاقية لتطوير مشروع سكني جديد في نخلة جميرا بدبي.

وأوضح بيان صادر، اليوم الخميس، أن المشروع الجديد يتكون من تسعة طوابق سكنية، تضم 88 شقة تشمل شققا مكونة من غرفتي نوم إلى ست غرف، فضلا عن وحدات دوبليكس، مشيرا إلى أنه تم اختيار مجموعة "بيارك إنجلز" لوضع التصاميم المعمارية للمشروع.

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وقال الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية"، روبرت بوث، إن "هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا المتمثلة بتلبية الطلب المتنامي على المنازل الفاخرة التي تركز على جماليات التصميم".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "نورث أيكر"، جاسم الصديقي: "نتطلع إلى المباشرة بهذه الشراكة التي ستقربنا أكثر من تحقيق رؤانا المشتركة بتشييد مساحات فاخرة بلمسات فنية معاصرة، والمساهمة بتوفير تجارب معيشة استثنائية وأسلوب حياة صحية مع التركيز على أدق التفاصيل ضمن أعلى المعايير الحرفية والمهنية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال"، فؤاد طارق خان، إن "هذه الشراكة تنسجم مع استراتيجية (شعاع كابيتال) في السوق العقارية، حيث يؤكد المشروع الجديد التزامنا تجاه تنويع محفظتنا الاستثمارية عبر قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك القطاع العقاري".