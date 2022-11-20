"الأراضي البيضاء": 27 يوماً على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في 3 مدن

أكّد برنامج "الأراضي البيضاء" على انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مكة وجدة وحاضرة الدمام بعد 27 يوماً.

وأوضح البرنامج في بيان، أن عدم التسجيل خلال المهلة المحددة يترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيراً إلى أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك.

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وأضاف أنه يمكن الاعتراض على الرسوم بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة عبر تقديم ما يثبت وجود موانع للتطبيق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "يمكن للمستفيدين الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكداً أن الهدف من فرض الرسوم زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، وعلى ملاك الأراضي تسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية؛ تجنباً لغرامة عدم التسجيل".

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.

وكان البرنامج أعلن في وقت سابق أن إيرادات الرسوم التي صُرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات تجاوزت 2.2 مليار ريال لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً حول المملكة.