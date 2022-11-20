"بن غاطي العقارية" و"جاكوب آند كو" تطوران ناطحة سحاب تفوق 100 طابق في دبي

أطلقت شركتا "بن غاطي للتطوير العقاري" ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية الشهيرة "جاكوب آند كو"، مشروع ناطحة سحاب في إمارة دبي تحت اسم برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" والذي يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

وسيقع برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز"، في منطقة الخليج التجاري، وسيتألف من أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

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وتتكون الوحدات السكنية من مجموعتين، الأولى مجموعة أحجار الياقوت (السافاير) والتي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم، والثانية: مجموعة أجنحة الزمرد (إيميرالد)، والتي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم.