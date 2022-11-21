"الدار العقارية" تطلق مشروع "ياس بارك فيوز".. يضم 341 فيلا

أفادت شركة الدار العقارية أنها باعت جميع الوحدات في مشروع "ياس بارك غايت"، أحدث مجمعاتها السكنية في جزيرة ياس بقيمة مبيعات بلغت 1.1 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن المشترين من غير المقيمين استحوذوا على نحو 10% من إجمالي المبيعات، فيما شكل المقيمون داخل الدولة نسبة 5% من إجمالي المبيعات، بينما استحواذ العملاء من المواطنين الإماراتيين على النسبة المتبقية البالغة 85%.

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وأضافت أن نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع "الدار" بلغت 95%، مشيرة إلى أن نسبة المشترين دون 40 عاماً، وصلت إلى 49%، حيث شكلت الإناث نسبة 35% من إجمالي المشترين.

وأعلنت "الدار العقارية، في الوقت نفسه، عن إطلاق مجمع "ياس بارك فيوز" إلى جوار المشروع، والذي سيضم 341 فيلا مستقلة على مقربة من "ياس بارك غايت"، لافتة إلى أن "ياس بارك فيوز"، سيكون المجمع الأخير في الجانب الشمالي من جزيرة ياس.

وذكرت أن المشروع يقدم منازل مخصصة للعائلات في وجهة سكنية ستتاح للمشترين من كافة الجنسيات ابتداءً من 23 نوفمبر، مشيرة إلى أن المشروع يضم فللا من 3 و4 و5 غرف نوم.

وبيّنت أنه من المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في مشروع "ياس بارك فيوز" خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين يتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من 2026.