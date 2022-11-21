"سمو العقارية" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لبناء "فلل" بتكلفة 377 مليون ريال

أعلنت شركة "سمو العقارية"، عن توقيع اتفاقية تطوير مع الشركة "الوطنية للإسكان" لبناء وحدات سكنية "فلل" على الأرض المخصصة للشركة في المنطقة رقم 8 من مخطط بوابة مكة السكني الواقع في مدينة مكة المكرمة ومساحتها 88.57 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 377 مليون ريال.

وقالت "سمو العقارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن البدء في إنشاء المشروع سيكون من اليوم التالي لاستلام الأرض من الشركة الوطنية للإسكان، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع خلال 42 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية.

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وأضافت أنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

وأشارت "سمو العقارية" إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.