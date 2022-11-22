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الدار العقارية تستحوذ على قطعة أرض
"الدار العقارية" اشترت قطعة الأرض من شركة مرجان.
عقارات

شركة الدار العقارية تشتري قطعة أرض في رأس الخيمة لتطوير مشروع سكني

يوفر مجموعة متنوعة من 2000 شقة

دبي - العربية.نت
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أفادت شركة الدار العقارية، بأنها استحوذت على قطعة أرض في رأس الخيمة، مطلة على واجهة بحرية تمتد على مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع في جزيرة المرجان.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها اشترت قطعة الأرض من شركة مرجان، لتطوير مشروع سكني على الجزيرة.

وأشارت "الدار" إلى أنها تعتزم دمج قطعة الأرض الجديدة مع قطعة أرض أخرى، قامت بشرائها ضمن صفقة استحواذها على منتجع وسبا "دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان" خلال وقت سابق من العام الجاري، بهدف إنشاء مجمع سكني متعدد الاستخدامات يطل على بحر العرب.

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وأضافت الشركة أنها ستواصل توسيع نطاق استثماراتها في رأس الخيمة وتنويعها وتنميتها بعد صفقات استحواذها الأخيرة على كل من "الحمرا مول" ومنتجع "ريكسوس باب البحر" و"منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان".

يشار إلى أن هذا المشروع المقرر إطلاقه العام المقبل، يمثل أول المجمعات السكنية التي تطورها شركة الدار العقارية في رأس الخيمة.

وسيوفر المشروع الجديد مجموعة متنوعة من 2000 شقة مع خيارات من مساحات التجزئة وناد شاطئي، فضلا عن شاطئ خاص يمتد على طول كيلومترين.

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