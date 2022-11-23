الخياط: "سيتي سكيب" يدعم أهداف القطاع العقاري في البحرين ويرسخ مكانته كوجهة للاستثمار

أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني مشاركتها في معرض سيتي سكيب البحرين العقاري في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر بمركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بالمملكة أحمد عبدالعزيز الخياط، إن تنظيم معرض سيتي سكيب له أهمية بالغة لكافة المعنيين بقطاع العقارات والاستثمارات في المملكة، كما أنه يدعم أهداف القطاع العقاري في البحرين لتعزيز مكانته كمحطة مهمة للاستثمار العقاري على المستوى الإقليمي والدولي.

مادة اعلانية

وأكد على ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات التي تخدم القطاع وتشجع على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال بفضل وجود بنية تحتية تشريعية رائدة تعزز وتسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بها، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

ونوهّ الخياط بأن المعرض يوفر العديد من الفرص الاستثمارية القيمة ويعزز الاستثمارات في مختلف المشاريع العقارية، كما أنه يطرح مجموعة متنوعة من الخيارات أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة، الأمر الذي سينعش سوق العقار البحريني ويجعله رافداً لمزيد من المشاريع القيمة التي تصب في إطار تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار الخياط إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستستعرض خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تهّم المعنيين بالقطاع العقاري، كما يمكن للزوار التعرف على التسهيلات التي تقدمها في سبيل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة التي تدعم الاقتصاد المحلي من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني "تخطيط" Planning" التي ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الأداء والإنتاجية للخدمات التخطيطية، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخدمية الحكومية.

وتابع: "كما يمكنهم التعرف عن قرب على الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين التي تم استحداثها مؤخراً لتلبية احتياجات القطاع العمراني والعقاري، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على أهم المخططات التي تم الانتهاء من اعتمادها والتي سوف تسهم في رفد السوق العقاري بالمزيد من الفرص الاستثمارية القيمة وتتيح تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، في سبيل الدفع بعجلة التنمية العمرانية".