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"روشن" تُتيح 2200 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "العروس" في جدة

المشروع يمتد على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، ويتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة "روشن" المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية العصرية والمتكاملة، المرحلة الأولى من مشروع "العروس" في جدة.

وقالت "روشن" إن المرحلة الأولى من مشروع "العروس"، ستوفر أكثر من 2200 وحدة سكنية مستقلة، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 4 ملايين متر مربع، وتتضمن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مختلفة.

وستشمل المجتمعات السكنية في "العروس" شوارع صديقة للمشاة، ومساحات خضراء، ومجموعة متنوعة من المرافق العامة، ومرافق البيع بالتجزئة، والمرافق الرياضية، والترفيهية، التي تعزز من نمط الحياة الصحي والفريد، حيث ستُصَمَم جميعها وفق أعلى معايير التصميم والبناء الخاصة بمجتمعات "روشن"، من أجل تقديم نمط حياة عصري ومُتفاعل، يجمع بين تقنيات البناء الحديثة والمتطورة، والطراز المعماري الوطني الأصيل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "روشن" ديفيد جروفر أن مشروع "العروس" يأتي امتدادًا لرؤية "روشن"، والتي نفخر بوصولها إلى جدة، ليتمكّن سكّنها من تجربة طريقة جديدة وفريدة للعيش، حيث يأتي نمط الحياة الصحي والمُتفاعل على قائمة أولوياتنا عند تصميم مجتمعاتنا السكنية في المملكة، إذ تشمل المجتمعات مجموعة ثرية ومتنوعة من المرافق العامة التي تشجّع على التفاعل الاجتماعي، وتُعزز من البيئة الحيوية.

يُذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "العروس" في جدة يأتي امتداداً للإطلاق الناجح لمشروع "سدرة" بالرياض، الذي جاء مدعومًا بارتفاع طلب السوق على أحياء "روشن"، المليئة بوسائل الراحة والترفيه التي تدعم أسلوب الحياة المتوازن والمتكامل.

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