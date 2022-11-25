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صورة تعبيرية عن تكلفة العقارات في بريطانيا (iStock)
صورة تعبيرية عن تكلفة العقارات في بريطانيا (iStock)
عقارات بريطانيا

معدلات الرهن العقاري تدفع البريطانيين نحو سوق الإيجارات

ارتفعت معدلات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى أكثر من 6٪ في الأشهر الأخيرة

لندن - رويترز
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قالت "رايت موف"، أكبر بوابة عقارية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن الطلب على تأجير المنازل في بريطانيا ارتفع في أكتوبر، مع إرجاء المشترين المحتملين لأول مرة الشراء، وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

قفزت الاستفسارات من الأشخاص الذين يبحثون عن عقارات للإيجار بنسبة 23٪ مقارنة بأكتوبر 2021، وانخفض العدد الإجمالي لمن يبحثون عن عقارات للإيجار أو الشراء بنسبة 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى أكثر من 6٪ في الأشهر الأخيرة، واكتسبت وتيرة سريعة بعد أن أدت "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في 23 سبتمبر إلى اضطراب الأسواق المالية.

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وبدأت الأسعار في الانخفاض منذ ذلك الحين، بعد بيان الخريف لوزير المالية الجديد جيريمي هانت.

أشارت "رايت موف"، إلى أن المشترين لأول مرة كانوا الأكثر تضرراً من الزيادة، مما أجبرهم على التفكير في الاستئجار على المدى القصير أثناء انتظارهم لمعرفة أين ستستقر معدلات الرهن العقاري.

قال تيم بانيستر، خبير العقارات في "رايت موف": "من المفهوم تمامًا لماذا ينتظر بعض المشترين المزيد من اليقين المالي".

وتابع: "الآن بعد أن ظهرت دلائل على أن معدلات الرهن العقاري بدأت تستقر، فإن المؤشرات تشير إلى أن ذلك سيكون عند مستوى أعلى مما اعتاد عليه المشترون السابقون".

ويواجه المستأجرون أيضاً ضغوطاً متزايدة بفعل زيادة هائلة في الفواتير مع ارتفاع تكاليف الطاقة والبنزين والغذاء، حيث تنخفض الأجور الحقيقية في مواجهة أعلى معدل تضخم منذ 41 عامًا.

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