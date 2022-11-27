النشاط العقاري في السعودية يتراجع 34.6% إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2021

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية بوتيرة قياسية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة وصلت إلى 34.6%، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 2.4 مليار ريال.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت السوق العقارية أدنى مستوى أسبوعي لنشاط السوق العقارية المحلية خلال 16 شهرا مضت منذ نهاية يوليو 2021، ولتكمل السوق أسبوعها الـ20 على التوالي من موجة الركود المسيطرة عليها منذ مطلع يوليو الماضي، متأثرة بالدرجة الأولى بتباطؤ القطاع السكني طوال الفترة، الذي تأثر بدوره بتراجع مستويات الإقراض العقاري للأفراد، وتزامنه مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري.

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وقد سيطر الانخفاض في قيمة الصفقات على جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 36.3%، واستقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال (56.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 7.1%، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى مليار ريال (38.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت أيضا قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 79.2%، ووصل إجمالي قيمتها خلال الأسبوع الماضي إلى 114 مليون ريال (4.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 33.1%، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 ألف صفقة.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 32.3%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.7 ألف عقار مبيع، فيما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة بلغت 62.6%، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 21.3 مليون متر مربع.

انكماش أسعار العقارات السكنية عالميا في الربع الثاني 2022

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، انخفاض المتوسط العالمي الحقيقي لأسعار العقارات السكنية ربعيا لأول مرة منذ الربع الرابع 2011 بنسبة 0.7%، وتباطؤ نموه السنوي للربع الرابع تواليا إلى 2.2%، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الأول من العام الجاري 4.4%.

وسيطرت وتيرة التراجع ربعيا على جميع مؤشرات أسواق العقارات السكنية في المناطق الرئيسة من العالم، حيث سجلت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية في منطقة اليورو انخفاضا ربعيا 1% للربع الثاني على التوالي، وتباطؤا على مستوى نموه السنوي إلى 1.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الأول من العام نفسه البالغ 3.4%.

كما انخفضت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية في الاقتصادات المتقدمة ربعيا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 0.5%، مقارنة بارتفاعها خلال الربع الأول 2%، ويعد الانخفاض الربعي الأول منذ الربع الثاني من 2019 في تلك الاقتصادات، أما على مستوى أدائها السنوي، فقد تباطأ إلى 5.3% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنموه السنوي 7.9% خلال الربع الأول من العام نفسه.

وفي اقتصادات الأسواق الناشئة، سجلت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية انخفاضا ربعيا 0.8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وسجلت أيضا انخفاضا سنويا 0.2% للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2016.