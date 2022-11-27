"دار الأركان" تحصل على عقد من "روشن" لتشييد فلل سكنية في "سدرة"

أعلنت شركة "دار الأركان" السعودية عن حصولها على عقد لتشييد فلل سكنية في "سدرة" في شمال العاصمة الرياض، المشروع الأبرز لـ "روشن"، شركة التطوير العقاري الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتم تطوير مشروع حي "سدرة" السكني مع إيلاء التركيز على مفهوم الاستدامة، إذ يقدم مزيجاً متنوعاً من أنماط المساكن من حيث الشكل والحجم وقدرة استيعاب السكان.

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وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان": "يجسّد مشروع "سدرة" أحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة على صعيد المملكة، وهذا يتيح لنا طرح فلل سكنية مجهزة، بما يساهم في الارتقاء بمعايير المساكن الفاخرة في المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير حي "سدرة" خلال ثلاث سنوات. وسيضيف المشروع المقسّم إلى 8 مراحل ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية إلى سوق الإسكان في العاصمة الرياض، وأكثر من 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة.