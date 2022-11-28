محمد بن راشد يعتمد الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، وتمتد على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً، وتشمل مناطق مثل: لهباب، ومرغم، والمرموم، والليسيلي، والفقع، والعوير.

وتهدف الخطة إلى المحافظة على طبيعة أرياف وبراري دبي وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة.

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كما اعتمد نائب رئيس الدولة حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية، لدعم مناطق الأرياف والبراري في دبي، التي روعي فيها المحافظة على المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية، ودعم المزارعين والمنتجات المحلية، وخلق فرص استثمارية للأهالي، حيث سيتم الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات وحوكمتها من خلال اللجنة العليا للتخطيط الحضري، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجهنا بأن تكون خطة تطوير الأرياف والبراري ذات عوائد اقتصادية مباشرة على أبناء هذه المناطق".

وأضاف: "لدينا اليوم المدينة الأجمل والأرقى في العالم.. وهدفنا أن تكون الأرياف والبراري التابعة لدبي بين الأفضل والأكثر جمالاً ومتعة للجميع".