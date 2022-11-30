أفضل أسواق العقارات الفاخرة عالمياً في 2023.. دبي تتصدر

تصدرت دبي ترتيباً يضم 25 من أفضل أسواق العقارات الفاخرة في العالم، وسط توقعات بارتفاع الأسعار فيها بنسبة 13.5٪ في العام 2023، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية Knight Frank.

جاءت ميامي في المرتبة الثانية، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 5٪. تبعتها دبلن ولشبونة ولوس أنجلوس، بزيادات متوقعة بنسبة 4٪.

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وقد تكون سول ولندن الأسوأ أداء العام المقبل، وفق التقرير، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 3٪ في كليهما. فيما توسطت نيويورك المجموعة، حيث حلت في المرتبة 13، مع توقعات بارتفاع أسعار العقارات فيها بنسبة 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن تهدأ أقوى أسواق العقارات الفاخرة العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصادات، وفقاً لما ذكرته Knight Frank.

وعبر 25 مدينة، تتوقع شركة الاستشارات العقارية أن ترتفع الأسعار بمتوسط ​​2٪ في العام 2023، بعد تعديلها نزولاً من 2.7٪ توقعتها قبل ستة أشهر.

وشهدت دبي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 50٪ في العام 2022، لذا فإن الزيادات في العام القادم ستمثل تباطؤاً كبيراً. وازداد عدد سكان دبي الأثرياء خلال العام الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بتوافد الروس الذين يبحثون عن ملاذ آمن لثرواتهم ويخوتهم وعقاراتهم وسط العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وارتفعت أسعار منازل الأسرة الواحدة في دبي بنسبة 13٪ في أكتوبر، في حين قفز إجمالي حجم المبيعات بنسبة 73٪ مقارنة بالعام السابق.

ولا تزال ميامي أيضاً ملاذاً شهيراً للأثرياء، نظراً لمعدلات الضرائب المنخفضة والعدد المتزايد من الشركات المالية التي تتخذ مقراً لها أو مكاتب في جنوب فلوريدا.

وقالت Knight Frank إن نيويورك ستستفيد من المشترين في الخارج الذين "يسعون إلى مزيد من الانكشاف على الدولار الأميركي، وليس تقليله، في وقت يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة".

سنغافورة هي المدينة الآسيوية الوحيدة في المراكز العشرة الأولى، وواحدة من أربع مدن فقط ارتفعت التوقعات الخاصة بها في الأشهر الستة الماضية، وفقاً للتقرير. وتستفيد سنغافورة من هروب الثروات من الصين، حيث ينقل المواطنون الصينيون الأغنياء أموالهم - وغالباً عائلاتهم - إلى الجزيرة لتجنب عمليات الإغلاق الصارمة وتباطؤ الاقتصاد.

قالت Knight Frank إن النقد سيكون ملكاً في الأسواق الـ 25، حيث سيكون المشترون المستعدون للدفع نقداً أكثر جاذبية بالنسبة للبائعين. وسيؤدي التقلب السياسي والاقتصادي في العديد من البلدان أيضاً إلى الهروب نحو أمان العقارات.