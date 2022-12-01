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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
عقارات السعودية

"إنفاذ": 20 مزادا لبيع 200 عقار في السعودية خلال أسبوع

في الفترة ما بين 3 حتى 8 ديسمبر

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية، عن إقامة 20 مزاداً علنياً تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 200 عقار في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 3 حتى 8 ديسمبر من العام الحالي.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ.

وتبدأ المزادات بمزاد ربوة جدة الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ثم مزاد الواجهة الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الطائف، ثم مزاد الخيرات الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد هطال الإلكتروني الذي يعرض 52 عقارًا بمدينة بريدة، ثم مزاد نما الإلكتروني الذي 24 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد ربوة الشمال الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في كل من سكاكا وطبرجل.

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ويعرض مزاد الأصول الإلكتروني 13 عقاراً بمنطقة الرياض، ثم مزاد منافع القصيم الحضوري الذي يعرض 13 عقارًا في منطقة القصيم، ثم مزاد زخرف الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في كل من جازان وعسير ومكة المكرمة، ثم مزاد المرجان الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من حفر الباطن والخفجي.

وفي مكة المكرمة، يعرض مزاد أوبال الإلكتروني 16 عقارًا بمكة المكرمة، ثم مزاد ديار القصيم الهجين الذي يعرض 25 عقارًا بمنطقة القصيم، ثم مزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في مدينة حائل.

ثم مزاد أصيل الإلكتروني الذي يعرض عقارين في كل من الجبيلة وحريملاء بمنطقة الرياض، ثم مزاد فيافي نجد الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة الرياض، ثم مزاد التلال الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بحفر الباطن، ثم مزاد أصيل الهجين لعرض عقارين بالدرعية ثم مزادات المنقولات التي تبدأ بمزاد محتويات ورشة حدادة ويقام على مجموعة من الأدوات والمعدات المختصة بالحدادة في محافظة الطائف، ثم مزاد هبوب الشمال على مواد صحية وكهربائية بعرعر، ثم مزاد على بضائع وأدوات تجميل بمدينة سكاكا.

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