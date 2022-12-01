"طيبة للاستثمار": ترسية تنفيذ مشروع فندق نوفوتيل المدينة بـ238.3 مليون ريال

أعلنت شركة طيبة للاستثمار، ترسية تنفيذ أعمال مشروع فندق نوفوتيل المدينة في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة على الأرض المملوكة لشركة العقيق للتنمية العقارية، إحدى الشركات التابعة لطيبة، على المقاول الرئيسي شركة "الشرق للإنشاءات ويفرز"، بقيمة 238.31 مليون ريال (غير شامل قيمة الضريبة).

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الترسية.

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وأوضحت أن أرض المشروع تقع بالجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بإجمالي مساحة 1822 مترا مربعا.

وبيّنت أن فندق نوفوتيل المدينة، هو فندق من فئة أربع نجوم، يتألف من 18 دورا عبارة عن أرضي وميزانين و12 دورا متكررا تحتوي على الأجنحة الملكية والغرف الفندقية بواقع 394 غرفة فندقية.

كما يحتوي الفندق على مطعم مركزي ومعارض تجارية، بالإضافة لتخصيص جزء يبدأ من البدروم الرابع وحتى دور الميزانين لمواقف السيارات والخدمات الفندقية.