التداولات العقارية بسلطنة عُمان تنخفض 4% إلى 5.3 مليار دولار في 10 أشهر

انخفضت قيمة التداولات العقارية في سلطنة عُمان بنسبة 3.7% في فترة العشرة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 2.03 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مقابل 2.108 مليار ريال (5.49 مليار دولار) في الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان انخفضت بنسبة 19.2% في أكتوبر إلى 199.1 مليون ريال، قياسا على 246.5 مليون ريال في سبتمبر السابق له.

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وبيّنت الإحصاءات أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر سجلت 52.6 مليون ريال، بانخفاض 28% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات انخفاض القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 6% لتسجل 939.4 مليون ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ999.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021.